Adana'nın Kozan ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Tufanpaşa Mahallesi'nde park halindeki İ.B'ye ait otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Park Halindeki Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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