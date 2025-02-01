Adana'nın Kozan ilçesinde yanarak şarampole devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.
Hacılar Mahallesi'nde, Ramazan T. idaresindeki 31 VU 1045 plakalı pikap, henüz belirlenemeyen sebeple alev aldıktan sonra şarampole devrildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.
Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Pikap Yangın Çıkardı - Son Dakika
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