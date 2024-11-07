Kozan'da Pompalı Tüfekle Saldırı - Son Dakika
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Kozan'da Pompalı Tüfekle Saldırı

Kozan\'da Pompalı Tüfekle Saldırı

Eski eşi A.B'yi yaralayan A.A. gözaltına alındı. Olayda kadın hastaneye kaldırıldı.

07.11.2024 14:18
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, eski dini nikahlı karısını pompalı tüfekle yaraladı.

Alınan bilgiye göre A.A, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski dini nikahlı eşi A.B'ye (34) Tavşantepe Mahallesi'nde sokakta pompalı tüfekle ateş etti.

Yanında çocuğu da bulunan kadın, saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı A.B, ambulansla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri şüpheli A.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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