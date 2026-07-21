Kozan'da Suçlular Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari 3 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 80 noktada asayiş ve trafik denetimi yaptı.
Farklı suçlardan aranan 3 şüphelinin gözaltına alındığı denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari 3 hükümlü yakalandı.
Denetimde, bir miktar uyuşturucu ve 16 uyuşturucu hap da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, hükümlüler de cezaevine gönderildi.
Trafik denetiminde ise 98 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 22 aracı ve 11 motosikleti de trafikten menetti.
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