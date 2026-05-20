Kozan'da Tabancayla Öldürülen Genç İçin 3 Tutuklama

20.05.2026 21:34
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan cinayetle ilgili 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olay 17 Mayıs'ta gerçekleşti.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan tartışma sonucu bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta 17 Mayıs'ta Emin Bozkurt'un (25) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.E.K, A.E, C.E, F.E. ve A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E.K, C.E. ve A.E. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Olay

İlçedeki Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta 17 Mayıs'ta bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, darp sonucu yaralandığını ifade eden Emin Bozkurt'u Kozan Devlet Hastanesi'ne götürmüş, burada yapılan muayenede Bozkurt'un sırtından tabancayla vurulduğu tespit edilmişti.

Bozkurt, sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, polis ekipleri, olayla ilgili şüpheliler S.E.K, A.E, C.E. ve A.E'yi operasyonla yakalamıştı.

Kaynak: AA

