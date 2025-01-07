Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Varsaklar Mahallesi'nde, Hüseyin Y'nin kullandığı 01 HE 831 plakalı otomobille sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 JT 613 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Y. ile araçlarda bulunan Hilal D. ve Yelda S, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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