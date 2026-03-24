Kozan'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
K.T. idaresindeki 01 AOK 003 plakalı otomobil, Arslanpaşa Mahallesi'nde yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
