Kozan'da Uyuşturucu ve Silahlı Yağma Suçluları Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamasında aranan 3 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Haziran-6 Temmuz'da 36 farklı noktada uygulama yapıldı.

Çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay ile 3 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2, "silahlı yağma" suçundan 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Trafik denetiminde 36 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 21 aracı da trafikten menetti.