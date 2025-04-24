Kozan'da Vatandaşlar Yol Sorununa İsyan Etti: 'Sesimizi Duy Zeydan Başkan' - Son Dakika
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Kozan'da Vatandaşlar Yol Sorununa İsyan Etti: 'Sesimizi Duy Zeydan Başkan'

Adana Kozan'da uzun süredir bitmeyen yol nedeniyle toz ve toprakla mücadele eden vatandaşlar, Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a seslenerek çözüm istediler. Mahalle sakinleri, yaşadıkları sağlık sorunları ve araçlarının sürekli bozulması gibi sorunları dile getirerek yetkililerden acil yardım bekliyor.

24.04.2025 23:15
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Aylardır bitmeyen yol vatandaşı bıktırdı: "Sesimizi duy Zeydan Başkan"

Adana Kozan'da uzun süredir bitmeyen yol nedeniyle toz ve toprakla mücadele eden vatandaşlar, Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a "Sesimizi duy" diyerek seslendi

ADANA - Adana Kozan'da uzun süredir bitmeyen yol nedeniyle toz ve toprakla mücadele eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a "Sesimizi duy" diyerek seslendi.

İlçeye bağlı Çanaklı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, uzun süredir bitmek bilmeyen toz ve toprakla mücadele ettiği belirtildi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmaları ile doğalgaz hattı döşeme işlemleri sonrası ortaya çıkan yol bozukluğu, mahalle sakinlerinin hayatını çileye çevirdi. Güneri Caddesi üzerinde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek için bir araya gelip açıklamada bulundu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a seslenen vatandaşlar "Sesimizi duy Zeydan Başkan" diyerek seslendi.

"Nefes almakta zorlanıyoruz"

Yolun tozundan dolayı ciddi sağlık sorunları yaşadıklarını dile getiren Zeynep Mintaş, "Beş aydır bu yolun tozu toprağı içindeyiz. Artık pencere açamıyoruz, kapımızı açamıyoruz. Nefes almakta zorlanıyoruz. Bahçeye ektiğimiz maydanozun bir yaprağını bile yiyemedik. Yetkililerden çözüm istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri Gülbahar Erdur'da, eşinin toz nedeniyle dışarı çıkamadığını ve sonunda kalp krizi geçirerek vefat ettiğini iddia etti. Erdur, "Bir gün bile kapıya çıkamadı" diye konuştu.

"Çözüm bulunacak deniliyor ama gelişme yok"

Vatandaşlar, yetkililerle birebir görüşemediklerini, sadece mesaj yoluyla cevap aldıklarını belirten Mediha Yücel, "Bize sadece 'çözüm bulunacak' deniliyor ama hiçbir gelişme yok. Bari satıh kaplama yapsınlar, bu tozdan kurtulalım" şeklinde tepki gösterdi.

Günlük olarak bu yoldan geçmek zorunda kalan nakliyeci Mehmet Akpolat da, aracının sürekli bozulduğunu ve tamir masraflarına yetişemediğini ileri sürdü. Akpolat, "Geçen hafta 10 bin lira masraf yaptım. Yol bozuk, araçlar perişan. Her gün aynı çile. Yazıklar olsun" diyerek öfkesini dile getirdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kozan'da Vatandaşlar Yol Sorununa İsyan Etti: 'Sesimizi Duy Zeydan Başkan' - Son Dakika

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