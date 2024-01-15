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Kozan Halk Eğitimi Merkezi, Şehit Öğretmen Ali Yıldırım İlkokulu'nda etkinlik düzenledi - Son Dakika
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Kozan Halk Eğitimi Merkezi, Şehit Öğretmen Ali Yıldırım İlkokulu'nda etkinlik düzenledi

Kozan Halk Eğitimi Merkezi, kuaförlük eğitimi alan kursiyerlerin katılımıyla Şehit Öğretmen Ali Yıldırım İlkokulu'nda etkinlik düzenledi. Palyaço eşliğinde eğlenen öğrencilere diş bakım seti ve çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca kursiyerler tarafından yüz boyama etkinliği de gerçekleştirildi. Eğitmenlerden Asena Tok, amaçlarının öğrencileri mutlu etmek olduğunu belirtti.

Kozan Halk Eğitimi Merkezi, Şehit Öğretmen Ali Yıldırım İlkokulu\'nda etkinlik düzenledi
15.01.2024 - 17:00,
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Kozan Halk Eğitimi Merkezince, Şehit Öğretmen Ali Yıldırım İlkokulu'nda etkinlik gerçekleştirdi.

Merkezde kuaförlük eğitimi alan kursiyerler, ziyaret ettikleri öğrenciler için etkinlik yaptı.

Programda palyaço eşliğinde eğlenme imkanı bulan öğrencilere, diş bakım seti ve çeşitli hediyeler verildi.

Kursiyerler, çocuklar için yüz boyama etkinliği de gerçekleştirdi.

Kozan Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Asena Tok, gazetecilere, öğrencileri mutlu etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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