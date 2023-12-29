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Kozan İmarspor Kulübü Sporcuları Başarılarıyla Gurur Veriyor - Son Dakika
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Kozan İmarspor Kulübü Sporcuları Başarılarıyla Gurur Veriyor

Kozan İmarspor Kulübü sporcuları, Osmaniye ve Niğde'de düzenlenen turnuvalarda derece elde ederek Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı ziyaret etti. Özgan, sporcuları tebrik ederek Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında da başarıyla temsil etmelerini istedi. Kulüp Başkanı Serhan Gültekin ise sporcuların üstün performanslarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Kozan İmarspor Kulübü Sporcuları Başarılarıyla Gurur Veriyor
29.12.2023 - 12:09,  Güncelleme: 12:10
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Turnuvalarda derece elde eden Kozan İmarspor Kulübü sporcuları, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı ziyaret etti.

Osmaniye ve Niğde'de düzenlenen turnuvalarda dereceye giren Kozan İmarspor Kulübü sporcuları, Özgan'a ziyarette bulundu.

Sporcuları tebrik eden Özgan, "Kozan'ın gururusunuz. Başarılarınızla bizleri her zaman mutlu ediyorsunuz. Türkiye ve Avrupa şampiyonasında da en iyi şekilde temsil etmenizi istiyorum." diye konuştu.

Kozan İmarspor Kulübü Başkanı Serhan Gültekin de sporcuların üstün bir performans sergileyerek kendilerini gururlandırdıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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