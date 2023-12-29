Kozan İmarspor Kulübü Sporcuları Başarılarıyla Gurur Veriyor

Turnuvalarda derece elde eden Kozan İmarspor Kulübü sporcuları, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı ziyaret etti.

Osmaniye ve Niğde'de düzenlenen turnuvalarda dereceye giren Kozan İmarspor Kulübü sporcuları, Özgan'a ziyarette bulundu.

Sporcuları tebrik eden Özgan, "Kozan'ın gururusunuz. Başarılarınızla bizleri her zaman mutlu ediyorsunuz. Türkiye ve Avrupa şampiyonasında da en iyi şekilde temsil etmenizi istiyorum." diye konuştu.

Kozan İmarspor Kulübü Başkanı Serhan Gültekin de sporcuların üstün bir performans sergileyerek kendilerini gururlandırdıklarını belirtti.