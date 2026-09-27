Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu

ESKİ MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, iki hafta önce gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer (66), Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, iki hafta önce gözaltına alınan Turgay Tamer, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Tamer, bugün Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'ndeki evinde eşi tarafından yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tamer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde ölümün şüpheli bulunduğu öğrenildi. Tamer'in eşi Marina Tamer'in 12 gün önce Moldova'ya gittiği, bugün eve döndüğünde kapının açılmaması üzerine camdan içeri girdiği ve eşini yerde bulduğu öğrenildi. Marina Tamer'in, eşinin bacaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı bulunduğunu ve el ve ayaklarındaki iltihap şişliğinden dolayı yürümekte de zorlandığını söylediği belirtildi.

SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: KOZİNOĞLU'NA TIBBİ MÜDAHALEDE BULUNMADI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Turgay Tamer'in, Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yaptığı belirtildi. Açıklamada, Tamer'in adli tıp doktoru olmadığı ve Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiğinin kendisine bildirilmediği, bu nedenle Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca Turgay Tamer'in bazı sağlık sorunlarının bulunduğu ve bu nedenle bir süredir doktorluk mesleğini icra edemediği belirtildi.