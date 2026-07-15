Kozlu'da Kaza: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kozlu'da Kaza: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Kozlu\'da Kaza: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti
15.07.2026 18:32
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Zonguldak'ta meydana gelen kazada yaşlı çift Yahya ve Aysel Ergin hayatını kaybetti, tır sürücüsü serbest.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden yaşlı çift toprağa verildi.

Ilıksu mevkisinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Yahya Ergin (81) ve eşi Aysel Ergin'in (80) cenazeleri, yakınları tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinden alınarak Uzun Mehmet Camisi'ne getirildi.

Yaşlı çift için burada helallik alındı, dua edildi.

İkindi vakti kılınan namaz sonrası Ergin çiftinin cenazesi, Kırat Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, yaşlı çiftin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü N.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan tır sürücüsü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Yahya Ergin'in (81) kullandığı 67 UA 738 plakalı otomobil, Ilıksu mevkisinde tali yoldan kara yoluna girdiği sırada seyir halindeki N.A'nın (22) yönetimindeki 06 CAM 67 plakalı tır ile çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçerek su kanalına düşmüştü.

Kazada, otomobil sürücüsüyle araçta bulunan eşi Aysel Ergin (80) ağır yaralanmış, yaşlı çift kaldırıldıkları Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Kozlu, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozlu'da Kaza: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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