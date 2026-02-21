Kozlu Sahili'nde Çöp Felaketi

ZONGULDAK'ın Kozlu Sahili'nde 1945 yılından 2008'e kadar vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan alandaki katı atıklar, dalgalı havalarda denize karışarak sahillere yayılmaya devam ediyor. Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri, eylem yaparak, bölgedeki 'çevre felaketine' dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Kentte 2008 yılına kadar çöp depolama alanı olarak kullanılan alan, arıtma tesisinin yapılması ve yeni çöp döküm alanı belirlenmesiyle kullanıma kapandı. Ancak 50 yıldan fazla süre çöp döküm alanı olarak kullanıldığı için bölgede, çöp atımı durduktan sonra kaçak olarak hafriyat ve moloz dökümü devam edince adeta 'çöp dağı' oluştu. Zamanla Karadeniz'in dalgalarıyla denize karışan evsel ve tıbbi atıklar, sahilin tamamına yayılmaya başladı. Sahilde şırınga, ilaç şişesi, serum hortumu gibi tıbbi atıklar ile plastik, demir gibi katı atıklar da görülüyor. Sahilde belediye ekipleri, öğrenciler ve çeşitli çevre grupları, çöp toplama etkinlikleri düzenledi ancak çöpler denize dalgalarla karışmaya devam ediyor.

'METAN GAZI TEHLİKESİ VAR'

Durumu, 'çevre felaketi' olarak adlandıran Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri, bugün çöp döküm alanının olduğu sahilde farkındalık oluşturmak için bir araya geldi. Çevreciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de bölgede eyleme katıldı.

Grup adına çöp dağının önünde açıklama yapan Berran Aydan, "Sahada uzun yıllar boyunca biriken metan gazı ve sahanın karşısında benzin istasyonları vardır. Patlayıcı madde olan metan gazının burada birikmesi de ayrı bir tehdit oluşturmaktadır. Katı atıklar kontrol yönetmeliğine göre, sahanın üstü en az 7 metre yüksekliğinde toprakla kapatılması gerekmektedir. 1992 yılından Bükreş'te imzalanan 'Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi'ne Türkiye de imza atarak uluslararası sorumluluk altına girmiştir. Bugün söz konusu olan bu çöp yığını bu anlaşmanın maddelerine aykırıdır" diye konuştu.

Bölgede yapılan çöp toplama faaliyetlerini sadece pansuman niteliğinde olduğunu kalıcı çözüm üretecek projelerin hayata geçirilmesinin gerektiğini anlatan Aydan, "Sahillerimiz çöplük değil, yaşam alanımızdır. Bu önemli çevre ve sağlık sorunun çözümü için en kısa sürede mevcut atıkların denizle bağlantısının kesilmesi için bir proje hazırlansın ve tüm şartlar zorlanarak uygulamaya konulmasını talep etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

'YEREL YÖNETİMLERİN BÜTÇESİYLE MÜMKÜN DEĞİL'

Sorunun yerel yönetimlerin bütçeleriyle çözülemeyeceğini, bakanlıkların destek vermesi gerektiğini ifade eden Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, "Ben de sorunu bir önceki belediye başkanımız gibi kucağımda buldum. Bu ve bunun gibi yerler çözüm yerleridir. Ben de sizin hassasiyetinizi gösteriyorum. Konuyu muhataplarına dile getirdim. En son hazırlamış olduğum dosyayı bakan yardımcımıza bildirdim. Bugüne kadarki vahşi çöp döküm alanı, Zonguldak sahillerinin ortasına indirilmiş bir hançerdir. Sorun ortada, sorun bir çevre kirliliği değil aslında çevre felaketidir. Her fırtınalı havada deniz önce çöpleri içine alıp sonra sahillere vuruyor. Bu her yıl kötü havada olan bir şey. Yerel yönetimlerin bütçeleriyle bu onarımlar, inşaatların yapılması mümkün değil. Muhattaplarına dosya verdim. Şu ana kadar dönüş olmadı. Bu İl Özel İdaresi de dahil bizim bütçelerimizle yapılacak iş değil. İlgili bakanlık ya da bakanlıklar tarafından yapılması gereken, denizden kıyıya yapılması gereken bir tahkimattır" dedi.