Kozluk Devlet Hastanesinde açılan stantta meme kanserinde erken teşhis anlatıldı - Son Dakika
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Kozluk Devlet Hastanesinde açılan stantta meme kanserinde erken teşhis anlatıldı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kozluk Devlet Hastanesi işbirliğiyle stant açıldı. Hastanede kurulan stantta hasta ve yakınlarına erken teşhis ve düzenli kontroller anlatıldı, broşür dağıtıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında vatandaşların bilinçlendirilmesi için stant açıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kozluk Devlet Hastanesi işbirliğiyle hastane binasında kurulan stantta, eğitim birimleri tarafından hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretçilere, meme kanserinde erken teşhisin önemi, hastalığın belirtileri ve düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliğiyle ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş de standı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Sağlık personelinden bilgi alan Güneş, toplum bilincini artırmaya yönelik bu tür faaliyetlerin erken teşhis ve tedavi sürecindeki hayati önemine dikkat çekerek, çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiMeme KanseriKozlukBatmanSağlıkGüncelSon Dakika

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