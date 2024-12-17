Kozluk Kalesi'nin Tadilat Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Kozluk Kalesi'nin Tadilat Çalışmaları Tamamlandı

Kozluk Kalesi\'nin Tadilat Çalışmaları Tamamlandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan tarihi Hazo Kalesi, tadilat ve ışıklandırma çalışmaları ile hem gün ışığında hem de gece ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaya hazır. Kale, yerli ve yabancı turistler için cazip bir ziyaret merkezi olmayı hedefliyor.

17.12.2024 15:36  Güncelleme: 15:37
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BATMAN'ın Kozluk ilçesinde bulunan tarihi Hazo (Kozluk) Kalesi'nin tadilat çalışmaları tamamlandı. Kale, yapılan ışıklandırmayla hem gece hem gündüz görsel bir şölen sunuyor. Kalenin yerli ve yabancı turistler için cazip bir ziyaret merkezi olması hedefleniyor.

Kozluk ilçesinin kuzey sınırında Kale Mahallesi'nde, doğal bir kayanın üzerinde hangi tarihte yapıldığı hakkında kesin bir bilgi ve belge bulunmayan Hazo Kalesi'nin, Asurlular döneminde inşa edildiği tahmin ediliyor. Kalenin turizme kazandırılması amacıyla Batman Valiliği'nin desteğiyle, kaymakamlık koordinesinde Kozluk Belediyesi tarafından yürütülen tadilat çalışmaları sona erdi. Tarihi dokusu korunarak çevre düzenlemesi, ışıklandırması yapılan ve çelik ağ örülen Kozluk Kalesi, yapılan ışıklandırma sayesinde geceleri de görsel şölen sunuyor.

Onarım çalışmalarıyla ilgili konuşan Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, "Kozluk Kalesi'ndeki tadilatı, ilçemizin tarihi mirasını koruma ve turizme değer katma noktasında büyük bir adım olarak değerlendiriyoruz. İlçemizin önemli tarihi yapılarından olan ve ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunan Kozluk Kalesi'ni bakım onarımları yapılarak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan başta Valimiz Sayın Ekrem Canalp'e, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne, İl Özel İdaresi'ne ve tadilat çalışmalarını yürüten Kozluk Belediyemize teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kozluk Kalesi'nin Tadilat Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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