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Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçede çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kaymakam Güngör, Kozluk ve Sason ilçeleri arasında bulunan 1710 rakımlı "Harami Gediği" güvenlik korucu noktasını ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Aytaç Karaoğlu ve diğer kurum amirlerinin eşlik ettiği ziyarette Güngör, güvenlik korucularıyla görüştü.

Kaymakam Güngör "Kozluk Şehr-i Zor Doğa, Kültür ve Turizm Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek olan Kozluk Ayngebire Bahar Şenliği için Ayngebire mesire alanında incelemelerde bulundu.

Güngör, şenlik kapsamında yapılacak müzik dinletisi, uçurtma şenliği, kamp ve piknik gibi etkinliklerle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Ayngebire Şelalesinde incelemelerde bulunan Güngör, şelale alanının turizme kazandırılması için yürüyüş yolu ve çevresinde gerekli çalışmaların yapılması için talimat verdi.