Kozluk\'ta Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı.
İbrahim Aslan (45), idaresindeki 33 AFC 460 kamyon, Kozluk ilçesi Yeşiltepe Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kamyonda sıkışan sürücüyü yapılan çalışmayla kurtardı.
Yaralı sürücüye yapılan müdahalenin ardından ambulansla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
