Kozluk'ta Sağlıklı Yaşam Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozluk'ta Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Kozluk\'ta Sağlıklı Yaşam Eğitimi
17.02.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozluk Anadolu Lisesi'nde öğrencilere sağlıklı beslenme ve hijyen eğitimi verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde öğrencilere sağlıklı yaşam ve hijyen eğitimi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kozluk Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme ve hijyen eğitimi gerçekleştirdi.

Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı doğrultusunda gerçekleştirilen eğitimde, çocukluk ve ergenlik döneminde sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi, obezitenin önlenmesi, düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Programda konuşan Kozluk Sağlık Müdürü Dr. Fırat Güneş, çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla okul ortamlarında farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Diyetisyen Fidan Seyrek ise hazır ve paketli gıdaların aşırı tüketiminin yol açabileceği sağlık sorunlarına ilişkin bilgi verdi.

Seyrek, öğrencilerin günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve hareketli yaşam önerilerini paylaştı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozluk'ta Sağlıklı Yaşam Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

18:13
Fenerbahçe’den Guirassy hamlesi
Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:20:22. #7.11#
SON DAKİKA: Kozluk'ta Sağlıklı Yaşam Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.