Adana'da 350 Çocuğa Bayram Hediyesi
Adana'da 350 Çocuğa Bayram Hediyesi

22.05.2026 12:58
Adana Kozan ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla 350 çocuğa kıyafet ve harçlık verildi.

Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği (KOZYAR) tarafından Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 5. Arefe Çiçekleri etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte müzik eşliğinde eğlenen çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programda TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu öğrencilerinden oluşan mehter takımı da yer aldı.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, etkinliğin anlamlı bir sosyal sorumluluk olduğunu söyledi.

KOZYAR Başkanı Musa Akçalı da bir iyiliğin, emeğin, gönül birliğinin etrafında toplandıklarını belirtti.

Karşılık beklemeden emek verenlerden oluşan 316 kişilik büyük bir aile olduklarını ifade eden Akçalı, "Etkinlikle evlatlarımızın bayram sevincine ortak oluyoruz. Onları sadece giydirmiyoruz. Yüzlerinde bir tebessüm kalplerinde bir umut olmasına vesile oluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından 350 çocuğa bayramlık elbise, ayakkabı ve harçlıktan oluşan hediyeleri verildi.

Kaynak: AA

