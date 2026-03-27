KPDK Toplantısı Yapılacak

Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Çalışma Hayatına İlişkin Güncel Koşullar Çerçevesinde Gözden Geçirilmesi" ve "Toplu Sözleşme Hükümlerinin Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar" gündemiyle toplanması bekleniyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yılın ilk KPDK toplantısına ilişkin kendilerine iletilen yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yazıda, KPDK'nin toplanmasına ilişkin 4688 sayılı Kanun'un ilgili maddesi anımsatılarak, KDPK'nin, "Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Çalışma Hayatına İlişkin Güncel Koşullar Çerçevesinde Gözden Geçirilmesi" ve "Toplu Sözleşme Hükümlerinin Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar" gündemiyle toplanmasının planlandığı belirtildi.

Yalçın, Bakanlığın yazısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılının ilk KPDK toplantısı, toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız 4688 sayılı Kanun'un gözden geçirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplu sözleşme süreçlerinde yaşanan sorunlar, masada oluşan tıkanıklar, örgütlenmede oluşan sorunlar ve çözüm üretme mekanizmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle ısrarla gündeme getirdiğimiz 4688 sayılı Kanun'a yönelik ilk adım, KPDK toplantısı gündeminde atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile yaptığımız görüşmede ifade ettiğimiz 'KPDK gündemli toplansın, 4688 sayılı Kanun artık değişsin, toplu sözleşme hükümleri eksiksiz uygulansın' mücadelemiz sonrası atılan bu adım, oldukça önemli ve kıymetlidir. KPDK çalışma komisyonu takvimi oluşturulmalı ve 4688 sayılı Kanun yıl içerisinde değişmelidir."