KPSS Alan Bilgisi Oturumları 20-21 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika
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KPSS Alan Bilgisi Oturumları 20-21 Temmuz'da yapılacak

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS Alan Bilgisi Oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlarda adaylara belirli süreler verilecek ve soruları cevaplamaları istenecek. Sınav sonuçları ise 23 Ağustos'ta açıklanacak. Toplamda 171 bin 655 adayın başvurduğu sınavlarda 346 engelli aday da yer alacak.

19.07.2024 10:40
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları 20-21 Temmuz'da yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) yarın saat 10.15'te, 2. oturum (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Her iki oturumda da adaylara 150 dakika süre verilecek.

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu ise (işletme, muhasebe, istatistik) 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. 160 dakika sürecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

KPSS Alan Bilgisi sınavları oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak.

Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak adaylara, istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.

Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

Sınavlara 171 bin 655 aday başvurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavlara ilişkin, "30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 aday başvurdu. Sınavlar için 448 bina, 6 bin 341 salon kullanılacak. Toplam 22 bin 556 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada olacak." bilgilerini paylaştı.

Oturumlara 346 engelli adayın başvurduğunu belirten Ersoy, bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 1436 adayın bu haktan yararlandığını bildirdi.

Ersoy, oturumlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KPSS Alan Bilgisi Oturumları 20-21 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika

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