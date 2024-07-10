KPSS Alan Bilgisi Oturumlarına Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

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(ANKARA) - ÖSYM, 20-21 Temmuz'da yapılacak KPSS alan bilgisi oturumlarının sınava giriş belgelerini internet üzerinden erişime açtı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz'da 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi birinci oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2024-KPSS Lisans Sınavı Alan Bilgisi ikinci oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ve 21 Temmuz'da ise 2024-KPSS Lisans Sınavı Alan Bilgisi üçüncü oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) gerçekleştirilecek.

Oturumlara katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

ÖSYM, 20 Temmuz'da uygulanacak 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi ikinci oturumu için adayların, saat 14.30'dan, 21 Temmuz'da uygulanacak 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi üçüncü oturumu için ise saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yaptı.