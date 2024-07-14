KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Tamamlandı - Son Dakika
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KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Tamamlandı

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Tamamlandı

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları bugün tamamlandı. Sınavlara 1 milyon 470 bin aday katıldı. ÖSYM, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internetten yayımladı. Sınav sonuçları ise 23 Ağustos'ta açıklanacak.

14.07.2024 18:44
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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) bugün Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları tamamlandı. ÖSYM, sınavlara ilişkin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını internetten yayımladı.

KPSS'nin ilk iki oturumu bugün yapıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sabah 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu da 14.45'te başladı. Türkiye genelinde 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen KPSS'ye 1 milyon 470 bin aday katıldı.

Adaylara, Genel Yetenek- Genel Kültür oturumunda 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi. Eğitim Bilimleri oturumunda da 80 soru soruldu ve 100 dakika süre tanındı. Her iki oturumun tamamlanmasının ardından, ÖSYM temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'unu "ais.osym.gov.tr" adresinden erişime açtı. Adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına 10 gün süreyle erişebilecek.

ÖSYM, KPSS kapsamındaki Alan Bilgisi Sınavları'nı 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ni ise 4 Ağustos'ta yapacak. Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: ANKA

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