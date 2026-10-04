KPSS\'ye giren gencin otomobili sınav sırasında alev aldı! Trafik polisleri tüple yetişti

AMASYA'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans'a girmek için otomobilini park eden Emincan Türk'ün (22) aracı sınav sırasında yandı. Yangına, sınav nedeniyle bölgede görev yapan trafik polisleri yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Alevler söndürüldü, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

ARACINI CADDEYE PARK EDİP SINAVA GİRDİ

Şeyhcui Mahallesi Kemal Nehrozoğlu Caddesi'nde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi'nde KPSS Ön Lisans için 34 YTF 52 plakalı otomobiliyle bölgeye gelen Emincan Türk, aracını caddede park edip sınava girdi. Bir süre sonra otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, bölgede sınav nedeniyle görev yapan trafik polislerinden yardım istedi. Polisler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde soğutma çalışması yaptı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

TANIK: POLİSLER OLMASA HİÇBİR ŞEY KALMAZDI

Polisin müdahalesine tanık olan Kadir Kahrıman, "Polisler kurtardı. Yangın tüpünü sıktılar. Ben görünce aracın yandığını, bağırdım, millet toplandı. Polisler geldi, yangın tüpünü getirdi. Arabanın altına girip sıktılar. Polisler kurtardı, yoksa yanar hiçbir şey kalmazdı. Helal olsun polislere. Herkes canını tehlikeye atmazdı" dedi.

Olay sırasında bölgede olan Kübra Bayar ise "Kardeşimiz sınavda. Rabb'im her şeyin hayırlısını versin. Arabasını park etmiş, sınav heyecanı ile yetişmeye çalışırken böyle bir talihsizlik yaşanmış. Her şeyde bir hayır vardır. Ben inanıyorum ki Allah'ım ona daha iyi kapılar açacak, daha iyi arabalar nasip edecek. İnşallah sınavda başarılı olur, arabanın daha iyisini nasip eder" diye konuştu.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.