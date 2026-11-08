Krakov'da 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı; saldırganın evinde 3 ceset bulundu - Son Dakika
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Krakov'da 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı; saldırganın evinde 3 ceset bulundu

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Krakov'da 7 Kasım'da Ana Meydan'a araçla giren saldırganın ateş açması sonucu 6 kişi öldü, 2'si polis olmak üzere 15 kişi yaralandı. Saldırganın evinde bulunan 3 cesedin ailesine ait olduğu doğrulandı; savcılık olayı terör kapsamında soruşturuyor.

Polonya'nın Krakov kentinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda ölen ve yaralananların uyrukları açıklanırken, saldırganın evinde bulunan 3 cesedin 53 yaşındaki babasına, 52 yaşındaki annesine ve 21 yaşındaki kız kardeşine ait olduğu bildirildi.

Polonya basınındaki haberlere göre, Malopolska Bölge Valisi Krzysztof Kleczar, saldırıda hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün Polonya vatandaşı, 1'inin İngiltere vatandaşı olduğunu, diğer kişinin ise Polonya vatandaşı olmayan 51 yaşındaki bir kadın olduğunu açıkladı.

Kleczar, saldırıda yaralanan 15 kişiden 10'unun Polonya vatandaşı, 5'inin yabancı ülke vatandaşı olduğunu bildirdi.

Polis, saldırganın Ostrowiec Swietokrzyski kentindeki evinde bulunan 3 cesedin 53 yaşındaki babasına, 52 yaşındaki annesine ve 21 yaşındaki kız kardeşine ait olduğunu doğruladı.

Cesetlerde yapılan ilk incelemelerde ateşli silah yaraları tespit edildiğini açıklayan polis, evde 7 silah ele geçirildiğini bildirdi. Silahların kime ait olduğu ve olayın koşullarına ilişkin incelemeler sürüyor.

Öte yandan, Polonya Ulusal Savcılığı, Krakov'daki saldırı ve saldırganın Ostrowiec Swietokrzyski kentindeki evinde 3 kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Savcılık, Krakov'daki saldırıyı çok sayıda kişinin öldürülmesi ve çok sayıda kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçları kapsamında, terör niteliği taşıyan bir eylem olarak soruşturuyor.

Ostrowiec Swietokrzyski'de 3 kişinin öldürülmesine ilişkin olayın da aynı soruşturma kapsamında ele alındığı, elde edilen delillerin her iki eylemin de aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiği belirtildi.

Saldırganın olay öncesindeki faaliyetleri, kişisel bağlantıları ve silah ruhsatı alma koşulları da araştırılıyor.

Polisle girdiği silahlı çatışmada yaralanan 24 yaşındaki Polonya vatandaşı saldırganın hastanede ameliyat edildiği bildirildi. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen saldırgan henüz ifade verebilecek durumda olmadığı için hakkındaki adli işlemler tamamlanamadı.

Olay

Polonya'nın Krakov kentinde 7 Kasım'da yerel saatle 15.00 sıralarında kent merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan, araçtan çevredekilere ateş açmıştı.

Askeri kıyafetli saldırganın açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si polis olmak üzere 15 kişi yaralanmıştı. Saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, düzenlediği basın toplantısında, Polonya vatandaşı 24 yaşındaki saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceğini, bu ihtimallerin ayrıntılı şekilde araştırıldığını açıklamıştı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, saldırının ardından 8-9 Kasım'da ülke genelinde geçerli ulusal yas ilan etmişti.

Kaynak: AA
İngilterePolonyaGüncelTerörPolisDünyaSon Dakika

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