Krakov saldırısında 5 kişi öldü, Kallas ve Prevot Polonya'ya destek verdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Polonya'nın Krakov kentinde 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya tepki göstererek bu ülke ile dayanışma mesajı verdi.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Krakov'daki can kayıplarının acısının Polonya sınırlarının çok ötesinde hissedileceğini belirtti.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'ye taziyelerini ilettiğini bildiren Kallas, saldırının mağdurları, aileleri ve ilk müdahale ekipleriyle dayanışmasını ifade etti.

Kallas, "Polonya'nın gücü, halkının direncinde yatar. Bu yas anında Polonya yalnız değildir." ifadesini kullandı.

Prevot da paylaşımında saldırıdan derin üzüntü duyduğunu belirterek, mağdurlar, yakınları ve yardım çalışmalarını sürdüren acil müdahale ekipleriyle dayanışmasını vurguladı.

Bölgede bulunan Belçika vatandaşlarına yerel makamların talimatlarına dikkatle uyma çağrısında bulunan Prevot, Belçikalı yakınlarından veya arkadaşlarından endişe duyanların ve yardıma ihtiyaç duyan Belçika vatandaşlarının ülkesinin Varşova Büyükelçiliği ile iletişime geçebileceğini kaydetti.

Krakov'daki silahlı saldırı

Polonya'nın Krakov kentinin merkezindeki Ana Meydan'a yerel saatle 15.00 sıralarında aracıyla giren saldırganın çevredekilere ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 10'dan fazla kişi yaralanmıştı.