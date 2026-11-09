Krakov saldırısının faili, 6 ölü ve 15 yaralının ardından hastanede öldü - Son Dakika
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Krakov saldırısının faili, 6 ölü ve 15 yaralının ardından hastanede öldü

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Krakov'da 7 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 2'si polis 15 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan hastanede hayatını kaybetti. Malopolska Bölge Valisi Krzysztof Kleczar, saldırganın yerel saatle 04.30'da öldüğünü ve en az 3 kez ameliyat edildiğini söyledi.

Polonya'nın Krakov şehrinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan, kaldırıldığı hastanede öldü.

Malopolska Polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırganın bugün sabaha karşı hastanede öldüğü bildirildi.

Yerel basına konuşan Malopolska Bölge Valisi Krzysztof Kleczar, saldırganın yerel saatle 04.30'da hayatını kaybettiğini söyledi.

Kleczar, saldırganın durumunun başından itibaren kritik olduğunu, en az 3 kez ameliyat edildiğini vurguladı.

Olay

Polonya'nın Krakov kentinde 7 Kasım'da yerel saatle 15.00 sıralarında kent merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan, araçtan çevredekilere ateş açmıştı.

Askeri kıyafetli saldırganın açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si polis olmak üzere 15 kişi yaralanmıştı. Saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Ayrıca saldırganın Ostrowiec Swietokrzyski kentindeki evinde, babasının, annesinin ve kız kardeşinin cesetleri??????? bulunmuştu.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, düzenlediği basın toplantısında, Polonya vatandaşı 24 yaşındaki saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceğini, bu ihtimallerin ayrıntılı şekilde araştırıldığını açıklamıştı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, saldırının ardından 8-9 Kasım'da ülke genelinde geçerli ulusal yas ilan etmişti.

Polonya Ulusal Savcılığı, Krakov'daki silahlı saldırıyla ilgili terör suçu kapsamında soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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