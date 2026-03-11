Kral Abdullah'dan Lübnan Destek Mesajı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıları kınayarak ülkesinin Lübnan halkının yanında olduğunu belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü.

Lübnan halkı ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Kral Abdullah, Ürdün'ün Lübnan halkına desteğini aktardı.

Kral Abdullah, ülkesinin Lübnan'ın güvenliğini ve istikrarını koruma çabalarına katkı sağlayacak her türlü desteği sağlamaya kararlı olduğunu vurgulayarak, İsrail'in bu ülkeye yönelik saldırılarını kınadı.

Görüşmede ayrıca, ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaş sonrasında bölgedeki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.