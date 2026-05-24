Kral Abdullah’dan Uluslararası Ateşkes Çağrısı

24.05.2026 20:18
Ürdün Kralı 2. Abdullah, İran ile ABD arasındaki ateşkesin sürdürülebilmesi için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kral Abdullah, İran ile ABD arasındaki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgesel güvenlik ile istikrarın yeniden tesis edilmesi için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, İran ile bir anlaşmanın büyük bölümünde mutabakata varıldığını, son düzenlemelerin İran ve bazı Orta Doğu ülkeleriyle tamamlanacağını belirtmişti. Trump, anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının da yer alacağını ifade etmişti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin deniz ablukası

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran Donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini bildirmesi üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

Kaynak: AA

