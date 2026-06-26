Kral Charles, 12,9 milyon sterlin vergi ödedi - Son Dakika
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Kral Charles, 12,9 milyon sterlin vergi ödedi

26.06.2026 12:34
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Kral 3. Charles, vergi ödemesini açıklayan ilk İngiliz hükümdar oldu, 12,9 milyon sterlin ödedi.

İngiltere Kralı 3. Charles, 2024-2025 döneminde 12,9 milyon sterlin vergi ödediğini açıklayarak, vergi tutarını kamuoyuyla paylaşan ilk İngiliz hükümdar oldu.

Kraliyet ailesinin yıllık faaliyet raporu ve mali hesaplarında yer alan bilgilere göre, Kral Charles, 2024-2025 döneminde 12,9 milyon sterlin vergi ödedi. Kral'ın ödediği vergi tutarı onu İngiltere'de en fazla vergi ödeyen ilk 100 kişi arasına soktu.

Galler Prensi William da aynı dönemde gelir ve sermaye kazancı vergisi olarak 7,76 milyon sterlin ödedi.

İngiltere Kralı Charles, 2023-2024 döneminde ise 11,7 milyon sterlin, Galler Prensi William da 8,34 milyon sterlin vergi ödedi.

Kral Charles'ın 2022'de tahta çıkmasından bu yana, baba ile oğlun İngiltere Gümrük ve Gelir Dairesine (HMRC) ödediği toplam vergi miktarı 50 milyon sterlini aştı.

"Ödedikleri vergi miktarını açıklamaları kişisel kararları"

Buckingham Sarayı, Kral Charles ile Prens William'ın ödedikleri vergi miktarını açıklamasının "kişisel kararları" olduğunu belirterek, bu adımın şeffaflığı artırmayı ve Kraliyet ailesinin hesap verebilirliğine ilişkin kamuoyu anlayışını güçlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

Kral Charles'ın vergilendirilebilir gelir kaynakları arasında, Lancaster Dükalığı olarak bilinen arazi, mülk ve yatırımlardan oluşan portföyden elde edilen gelirlerin yanı sıra kişisel yatırımları, tasarrufları ile Balmoral ve Sandringham'daki özel mülklerinden sağlanan gelirler yer alıyor.

Lancaster Dükalığı, Kral Charles'a 2025-2026 döneminde 25,2 milyon sterlin gelir sağladı.

Prens William'ın resmi görevleri, ofisi ve ailesinin özel harcamaları için kullandığı gelir ise Cornwall Dükalığı'ndan elde ediliyor.

Prens William'ın Özel Kalem Müdürü Ian Patrick, prensin bu harcamalar karşılandıktan sonra kalan net gelir üzerinden en yüksek oranda gelir vergisi ödediğini, giderlerin de indirimlerin uygunluğunu sağlamak amacıyla bağımsız denetimden geçtiğini belirtti.

Kral ve Kraliçe, yenileme çalışmaları sonrası Buckingham Sarayı'na taşınmayacak

Öte yandan, Buckingham Sarayı Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Kralı 3. Charles ile Kraliçe Camilla'nın, gelecek yıl 369 milyon sterlinlik yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Buckingham Sarayı'na taşınmayacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Buckingham Sarayı'nın halka daha fazla açılmasına imkan sağlayacağı kaydedilerek, Kraliyet çiftinin resmi ikametgahı olarak sarayın yakınındaki Clarence House'u kullanmayı sürdüreceği aktarıldı.

Ayrıca, açıklamada, sarayın, Kraliyet faaliyetlerinin yoğun olarak sürdüğü bir yer olmaya devam edeceğine işaret edildi.

Buckingham Sarayı, devlet ziyafetleri, bahçe davetleri, resepsiyonlar ile başbakan ve yeni büyükelçilerle yapılan görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Yaklaşık 10 yıldır devam eden ve Mart 2027'de tamamlanması planlanan yenileme çalışmaları kapsamında, Buckingham Sarayı'ndaki eski elektrik kabloları, kurşun borular, tesisat ve kazanların değiştirileceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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