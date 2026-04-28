Kral Charles'ın ABD Ziyareti Gergin İlişkiler Gölgesinde Başladı

28.04.2026 15:09
İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın ABD ziyareti, iki ülke arasındaki gerilimli siyasi ilişkiler ve iç siyasetteki tartışmalar nedeniyle dikkat çekiyor.

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın 27 Nisan'da başlayan ABD ziyareti, bağımsızlığın 250. yıl dönümü kapsamında düzenlenirken, diplomatik açıdan 'yumuşak güç' unsuru olarak ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak ziyaret, İngiltere-ABD ilişkilerinin İran savaşı ve gümrük tarifesi tehditleri nedeniyle gerildiği bir döneme denk geldi. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları, ziyaretin iptal edilmesi veya ertelenmesi çağrısında bulunurken, İngiltere hükümeti ziyaretin önemini vurguladı.

Ziyaret programı Washington, New York ve Virginia'yı kapsıyor. Kral Charles, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek, resmi akşam yemeğine katılacak ve ABD Kongresi'nde konuşma yapacak. Bu konuşma, bir İngiliz hükümdarının Kongre'ye ikinci hitabı olacak. Uzmanlar, ziyaretin mevcut siyasi koşullar nedeniyle 'yüksek risk ve hassasiyet' taşıdığını belirtiyor.

Uluslararası Af Örgütü ise ziyareti 'ulusal aşağılanma' olarak nitelendirerek, İngiltere hükümetine ABD politikalarına karşı daha güçlü tutum alması çağrısı yaptı.

Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok Uzatma anlarında tam 3 gol Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok! Uzatma anlarında tam 3 gol
Ünlü komedyen bu kez First Lady’i kızdırdı Ünlü komedyen bu kez First Lady'i kızdırdı
Ordu’da nisan sonunda 4 metre kar Ordu'da nisan sonunda 4 metre kar
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi

16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
16:02
Saran’dan sürpriz hamle O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
15:38
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:21
HÜRJET’in İspanya’ya ihracatı için imzalar atıldı
HÜRJET’in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı
Advertisement
