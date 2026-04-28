Kral Charles'ın ABD Ziyareti Gergin İlişkiler Gölgesinde Başladı

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın 27 Nisan'da başlayan ABD ziyareti, bağımsızlığın 250. yıl dönümü kapsamında düzenlenirken, diplomatik açıdan 'yumuşak güç' unsuru olarak ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak ziyaret, İngiltere-ABD ilişkilerinin İran savaşı ve gümrük tarifesi tehditleri nedeniyle gerildiği bir döneme denk geldi. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları, ziyaretin iptal edilmesi veya ertelenmesi çağrısında bulunurken, İngiltere hükümeti ziyaretin önemini vurguladı.

Ziyaret programı Washington, New York ve Virginia'yı kapsıyor. Kral Charles, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek, resmi akşam yemeğine katılacak ve ABD Kongresi'nde konuşma yapacak. Bu konuşma, bir İngiliz hükümdarının Kongre'ye ikinci hitabı olacak. Uzmanlar, ziyaretin mevcut siyasi koşullar nedeniyle 'yüksek risk ve hassasiyet' taşıdığını belirtiyor.

Uluslararası Af Örgütü ise ziyareti 'ulusal aşağılanma' olarak nitelendirerek, İngiltere hükümetine ABD politikalarına karşı daha güçlü tutum alması çağrısı yaptı.