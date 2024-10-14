Kral Charles'ın Avustralya Ziyareti Öncesi Başbakanlar Katılmayacak

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İngiltere Kralı 3. Charles'ın 18 Ekim'de başlayacak Avustralya ziyareti öncesi ülkenin eyalet başbakanları, "yoğun programları nedeniyle" Kral'ın resepsiyonuna katılmayacaklarını duyurdu.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre şubat ayında kanser tedavisi görmeye başlayan Kral Charles'ın doktorları, Avustralya ziyareti için tedaviye ara verilmesinde sorun görmediklerini açıkladı.

Bunun üzerine yaz aylarında planlaması yapılan Avustralya ziyareti kapsamında, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenleme kararı alındı.

Avustralya'nın başkenti Canberra'da 21 Ekim'de yapılacak resepsiyon için ülkedeki toplum temsilcilerine, siyasilere ve eyalet yöneticilerine davetiye gönderildi.

Ancak ülkedeki eyalet başbakanlarından Steven Miles hariç hepsi, "yoğun iş yükü ve programları" nedeniyle Kral Charles'ın resepsiyonuna katılmayacaklarını açıkladı. En yüksek nüfuslu üçüncü eyalet olan Queensland'in Başbakanı Miles ise gerekçe olarak, seçim çalışmalarına konsantre olması gerektiğini öne sürdü.

Buckingham Sarayı, Kral Charles'ın resepsiyonda toplum temsilcileri ve siyasilere hitap edeceğini kaydetti.

Öte yandan Daily Telegraph gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, Avustralya'da yapılan bir ankete katılan her 4 kişiden 1'i, Kral Charles'ın taç giymesinden sonra monarşiye olumlu bakmaya başladığını kaydetti.

Ankete göre katılımcıların yüzde 33'ü Avustralya'yı cumhuriyet olarak görmek isterken yüzde 45'i monarşi olarak devam etmek gerektiğini savundu.

Kral Charles'ın cuma günü başlayacak Avustralya ziyareti, 11 gün sürecek. Kral'ın kanser tedavisine bu süreçte ara verilecek.

Ziyaret kapsamında Samoa'ya da gidecek Kral Charles, İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.