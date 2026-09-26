Krasnodar'da Severskiy'e düzenlenen İHA saldırısında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Krasnodar'da Severskiy'e düzenlenen İHA saldırısında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Krasnodar Bölgesi Operasyonel Merkezi, Severskiy idari merkezine İHA saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını ve sanayi işletmelerinde yangın çıktığını bildirdi. Rostov Bölge Valisi Slyusar ise saldırıda 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Operasyonel Merkezi, bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesinin Severskiy idari merkezinin İHA saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Saldırı sonucu sanayi işletmelerinde yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, "İHA parçalarının düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı." ifadesine yer verildi.

Rostov bölgesinde 5 kişi yaralandı

Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki sanayi tesisleri ve birkaç apartmanın hasar gördüğünü kaydederek "Saldırıda 5 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 645 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından kente doğru uçan 20 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kaynak: AA
İhlas Haber AjansıKrasnodarGüvenlikSavunmaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya Kapalı Havzası’nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572’si Karapınar’da Konya Kapalı Havzası'nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572'si Karapınar'da
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Marmara’da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor Marmara'da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor
İran, ABD’ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak
14:07
Arda Güler’in Mbappe tepkisi İspanya’da gündem oldu
Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu
13:48
Galatasaray’ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı Nedeni kahretti
Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti
13:24
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi Tüyler diken diken
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken
13:12
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
13:07
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 14:28:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Krasnodar'da Severskiy'e düzenlenen İHA saldırısında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei