Kredi Borcu Yüzünden Yasal Takipte 1 Milyon Kişi

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(ANKARA) - 2024 yılının ilk sekiz ayında kredi ve kredi kartı yüzünden yasal takibe düşen 1 milyondan fazla yurttaş olduğunu belirten CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Yurttaşımız adeta kredi ve kredi kartı borcu batağına düşmüş durumda, ekonomik sıkıntılar sebebiyle artan kredi kartı kullanımı sonrası borcunu ödeyemeyen vatandaş yasal takibe düşüyor ve bu sayı gün geçtikçe artıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınmış kişi sayısının 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla bir önceki yıla göre ciddi şekilde yükseldiğine dikkat çekti.

Akkuş İlgezdi'nin yazılı açıklaması şöyle:

"Halkımız ekonomik sorunlar sebebiyle ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına denize düşen yılana sarılır misali kredi ve kredi kartlarına sığınıyor. Kredi kartı kullanımındaki artış sonrası borcunu ödeyemeyen yurttaşımız maalesef yasal takibe düşüyor. 2024 yılının ilk sekiz ayında 1 milyon 213 bin kişi bireysel kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemedikleri için yasal takibe düşmüş durumda. Ekonomik ve psikolojik buhranla mücadele eden bir toplum olduk. 2024 yılı Ocak-Ağustos dönemlerine baktığımızda, kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 899 bin, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı ise 737 bin. Günlük yaşantımızda adeta kurtarıcı rolü üstlenen kredi kartları insanlara büyük mağduriyetler ve sıkıntılar yaşatıyor. Ödeme kolaylığı olarak nitelendirilen kredi kartı borç yapılandırması yüksek faizler ve kartın kullanıma kapatılmasıyla adeta bir çileye dönüşüyor. AKP iktidarının bu konudaki kayıtsızlığı borçlu bir toplum yaratma çabasından başka bir şey değil.

"Ağustosta yasal takibe düşen sayısı 247 bin 359"

Yaşanan ekonomik kriz yüzünden vatandaşların kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemez duruma geldiğini kaydeden Akkuş İlgezdi, "Geçen ağustos ayında 169 bin 798 kişi olan yasal takibe düşen vatandaş sayısı bu yılın ağustos ayında yüzde 45,6 artarak 247 bin 359 oldu. Üstelik Ağustos 2024 verileri, bireysel kredilerdeki tasfiye olunacak alacakların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 126 artarak 96 milyar liraya ulaştığını gösteriyor. İşsiz vatandaşlarımız iş bulamıyor, iş bulanlar enflasyon karşısında sefalet ücretine dönen asgari ücretle geçinemiyor. Emeklilerin duruma zaten çok vahim. İktidar lükse, şatafata ve yandaşlara kaynak aktarırken, yurttaşlarımız en temel ihtiyaçlarını alabilmek için kredi kartı ya da krediye muhtaç. Üstelik artık kredileri, kredi kartlarını döndüremiyorlar bile. Ben ekonomistim diyen AKP'liler yurttaşlarımızı sefalete, açlığa ve yokluğa mahkum etmeye devam ediyor."