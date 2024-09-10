Borcunu Ödeyemeyenlerin Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Borcunu Ödeyemeyenlerin Sayısı Artıyor

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaşların kredi ve kredi kartı borçlarının arttığını ve icra takibine alınan kişi sayısının yükseldiğini belirtti.

10.09.2024 13:28
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaşların kredi ve kredi kartı borçlarının çığ gibi büyüdüğüne dikkat çekerek, "Bu yıl ocak-temmuz döneminde 642 bin 159 kişi bireysel kredi, 784 bin 374 kişi ise kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı. İcra takibine alınanlar geçen yılın aynı dönemine göre 155 bin 812 kişi, takibe alınanlar ise 322 bin 878 kişi arttı" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yaptığı yazılı açıklamayla kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşların çığ gibi büyüdüğüne işaret etti.

"Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 23-29 ağustos arasındaki haftada 60,6 milyar lira arttı"

Başevirgen, vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 23-29 Ağustos arasındaki haftada 60,6 milyar lira daha artarak 3,48 trilyon liraya yükseldiğini belirtti. Başevirgen, "Söz konusu haftada bireysel kredilerinin bakiyesi 15,8 milyar lira artarak 1 trilyon 858 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 44,8 milyar lira artarak 1 trilyon 623 milyar liraya yükseldi. Tüketicilerin bankalara olan borçları 2023 yılı sonuna göre 753 milyar lira yani yüzde 28 oranında arttı. Bu dönemde bireysel kredilerin bakiyesi 300 milyar lira, kredi kartı borç bakiyesi ise 453 milyar lira, yüzde 39 artış kaydetti" dedi.

"Yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 167 artış oldu"

Yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 167, batık bireysel kredi borçlarında ise yüzde 50 oranında artış olduğu verilerini paylaşan Başevirgen, "Faiz oranlarında yaşanan yüksek seyir ve yüksek enflasyon geliri yeterince artmayan vatandaşların borçlarını geri ödemelerini zorlaştırıyor. Vatandaşlar giderek yeni bir borç krizine giriyor. Merkez Bankasının hazırladığı Finansal İstikrar Raporuna göre varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 47 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 131 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"İcra takibine alınan vatandaş sayısı çığ gibi büyüyor"

Vatandaşlar için bir borç krizinin giderek büyüdüğünü söyleyen Başevirgen, "Borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar ve finans kuruluşları tarafından icra takibine alınan vatandaş sayısı çığ gibi büyüyor. Bu yıl Ocak-Temmuz döneminde 642 bin 159 kişi bireysel kredi, 784 bin 374 kişi ise kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı. Bireysel kredi borcu yüzünden icra takibine alınanlar geçen yılın aynı dönemine göre 155 bin 812 kişi, kredi kartı borcu yüzünden takibe alınanlar ise 322 bin 878 kişi arttı. Hem kredi kartı hem de bireysel kredi borcunu ödeyemediği için takibe alınanlar tek kişi sayıldığında toplam 1 milyon 63 bin 379 kişi bu yıl ocak- temmuz döneminde icraya verildi" açıklamasını yaptı.

"Kara liste 3 milyon 853 bin kişiye çıktı"

Borcunu ödeyemediği için kara listeye alınan vatandaşların sayısını da açıklayan Başevirgen, "Bankalar ve finans kuruluşları tarafından önceki yıllarda icra takibine alınan ancak borcunu ödeyemediği için takipte tutulan vatandaşların sayısı ise Temmuz 2024 sonu itibarıyla 2 milyon 454 bin 768 kişi olarak açıklandı. Aynı nedenle takibe alınan ve daha sonra borcu varlık yönetim şirketlerine satıldığı için bu şirketlerin takibinde bulunan borçlu sayısı ise 2 milyon 38 bin 305 kişi olarak açıklandı. Hem bankalar ve finans kuruluşları hem de varlık yönetim şirketleri tarafından aynı anda takipte tutulanlar tek kişi sayıldığında toplam 3 milyon 853 bin 40 kişi borcu yüzünden icra takibinde tutuluyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Bekir Başevirgen, Milletvekili, Ekonomi, Güncel, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borcunu Ödeyemeyenlerin Sayısı Artıyor - Son Dakika

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