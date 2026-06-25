Kremlin, Apple'dan Açıklama İsteyecek - Son Dakika
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Kremlin, Apple'dan Açıklama İsteyecek

25.06.2026 13:57
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Dimitriy Peskov, Apple'ın VK uygulamalarını kaldırmasına açıklama isteyeceklerini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Apple'dan, Rus sosyal medya platformu VKontakte (VK) ve şirkete bağlı uygulamaları uygulama mağazası App Store'dan kaldırmasına ilişkin açıklama isteyeceklerini ve şirketle işbirliğinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğini değerlendireceklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Apple'ın, Rus uygulamalarını mağazasından ilk kez kaldırmadığını belirten Peskov, "Kısa süre önce MAX uygulamasında da aynı durum yaşandı, başka örnekler de var." ifadesini kullandı.

Peskov, "Bu durum, hizmetin ne kadar güvenilir olduğu sorusunu gündeme getiriyor." dedi.

Apple ile temasa geçileceğini aktaran Peskov, "Elbette şirketten açıklama istenecek. Bu açıklamalar verildikten sonra Apple ile herhangi bir işbirliğinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine ilişkin sonuç çıkarılacak." diye konuştu.

VK ve bağlı hizmetlerin App Store'dan kaldırılmasının geniş bir kullanıcı kitlesini etkilediğine işaret eden Peskov, "Bu kararlar yalnızca ülkemizdeki değil, VK ve bağlı hizmetlerini aktif şekilde kullanan, Rusça konuşan dünyadaki kullanıcıların da çıkarlarına zarar veriyor. On milyonlarca insanın çıkarları, Apple'ın en hafif ifadeyle garip kararlarından etkileniyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu hizmetleri aktif şekilde kullananlara alternatif sistemleri öneren Peskov, "Android'e geçin, bizim sistemlerimize ve benzer hizmetlerimize geçin, sevdiğiniz uygulamaları kullanmaya devam edin." diye konuştu.

Ukrayna müzakereleri

Ukrayna krizine de değinen Peskov, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran çevresindeki çatışmayla ilgili süreç sona erdikten sonra Ukrayna krizinin çözümü için yeniden çaba göstereceğini söylediğini kısa süre önce duyduk. Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin ABD'li müzakerecilerle diyaloğun devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Washington'ın arabuluculuk girişimlerine ilişkin de Peskov, "ABD'nin Ukrayna krizine çözüm bulunmasına yardımcı olma çabalarına müteşekkiriz ve bunları son derece değerli buluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin, Apple'dan Açıklama İsteyecek - Son Dakika

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