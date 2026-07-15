Kremlin: Basra Körfezi'nde Durum Kötüleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kremlin: Basra Körfezi'nde Durum Kötüleşiyor

15.07.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peskov, Basra Körfezi'ndeki istikrarsız durumu ve ABD'nin Ukrayna krizine ilgisini değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Basra Körfezi'ndeki durumun endişe verici olduğunu belirterek, "Basra Körfezi bölgesindeki durum istikrardan çok uzak ve yeniden kötüleşme eğiliminde." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Washington'un Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki arabuluculuk rolüne ilişkin Kremlin'in bakışında değişiklik var mı?" sorusunu yanıtlayan Peskov, şunları söyledi:

"Amerikalıların, başka işlerle uğraştığını görüyoruz. Maalesef, Basra Körfezi bölgesindeki durum istikrardan çok uzak ve yeniden kötüleşme eğiliminde. Bu, küresel çapta büyük endişeye yol açan bir durum. Dolayısıyla, Amerikalıların şu anda Ukrayna krizinin çözümüyle ilgilenmeleri için zamanı yok. Bununla birlikte mevcut iletişim kanalları üzerinden, Amerikalıların sorunlarını çözdükten sonra, Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki arabuluculuk girişimlerini sürdürmeye hazır olduklarına dair sinyaller alıyoruz."

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulaması ihtimalini değerlendiren Peskov, konuyla ilgili açıklamaları ve gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Peskov, başkent Kiev'i ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic aracılığıyla Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e mesaj iletmediklerini kaydetti.

Sözcü Peskov, Litvanya istihbaratının, "Rusya'nın Baltık ülkeleri ve Avrupa'nın altyapılarına saldırı düzenlemeyi planladığı" yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Bu, halkı korkutmak ve ülkenin askerileştirilmesi sürecini devam ettirmek için yapılıyor. Bunun için de düşmanın yaratılması lazım. Bu durumda düşman biz görünüyoruz. Bu, NATO'nun askeri altyapısını Baltık ülkelerine taşımak için yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Basra Körfezi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Kremlin, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin: Basra Körfezi'nde Durum Kötüleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Netanyahu, İsrail Meclisi’nde “Utan“ sloganlarıyla protesto edildi Netanyahu, İsrail Meclisi'nde "Utan" sloganlarıyla protesto edildi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro’ya transfer oluyor 4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı Türk yıldızı takımına getiriyor Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 16:30:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kremlin: Basra Körfezi'nde Durum Kötüleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.