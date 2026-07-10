Kremlin'den S-400 Açıklaması - Son Dakika
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Kremlin'den S-400 Açıklaması

10.07.2026 15:52
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Kremlin, Türkiye'nin S-400'leri üçüncü ülkeye devretme iddialarına yanıt verdi, temaslar sürecek.

(ANKARA) - Kremlin, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye devretmeye hazırlandığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, konunun "son derece hassas" olduğunu belirterek, Moskova'nın Ankara ile bu konuda temaslarını sürdürdüğünü açıkladı.

Moskova'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye devretmeye hazırlandığı yönündeki iddialara ilişkin soruyu yanıtladı. Peskov, "Bu konuda yalnızca şunu söyleyebilirim; mesele son derece hassas. Türkiye ile bu konuda görüştük ve temaslarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"PUTİN İLE TRUMP ARASINDA YENİ BİR GÖRÜŞME OLMADI"

Peskov, toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Temmuz'dan bu yana telefon görüşmesi gerçekleştirmediğini de söyledi.

İki lider arasında yeni bir görüşme için özel bir hazırlığa gerek olmadığını belirten Kremlin Sözcüsü, "Buna ihtiyaç duyulduğu anda görüşme çok hızlı şekilde organize edilip gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca, Rusya ile ABD arasında ikili diyalog kapsamında temasların sürdüğünü belirtti.

"KİEV BARIŞ SÜRECİNE İSTEKLİ DEĞİL"

Peskov, Ukrayna yönetiminin şu aşamada barışçıl bir çözüme yönelme niyeti taşımadığını savundu. "Kiev rejiminin şu anda barış sürecine katılmaya kesinlikle istekli olmadığını görüyoruz" diyen Peskov, Rusya'nın hedeflerine diplomatik yollarla ulaşmaya açık tutumunu sürdürdüğüni ve Devlet Başkanı Putin'in de bu yaklaşımı desteklediğini ifade etti. Ancak bunun mevcut koşullarda mümkün olmadığını söyleyen Peskov, "Bu, Kiev rejiminin isteksizliği nedeniyle mümkün olmadığı için özel askeri operasyonumuzu (Ukrayna savaşı) sürdürüyoruz" dedi.

Peskov, ayrıca Ukrayna'nın çatışmayı tırmandırmaya çalıştığını, Rusya'nın sınır boyunca oluşturduğu güvenlik ve tampon bölgeyi genişletmeye devam ettiğini söyledi.

ABD'nin Ukrayna'yı Rus altyapısına yönelik saldırıları durdurmaya zorlayıp zorlamayacağına ilişkin soruyu ise Peskov, "Bu, Beyaz Saray'a sorulması gereken bir soru" diyerek yanıtladı.

NÜKLEER SANTRALE SALDIRI

Peskov, Ukrayna'yı Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne saldırılar düzenlemekle suçlayarak, bu faaliyetlerin "son derece tehlikeli" olduğunu söyledi.

Sivil tesisler ile santralin enerji altyapısının hedef alındığını belirten  Peskov, Rusya'nın bu konuda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın, Kiev'in Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik "tehlikeli ve provokatif faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu" UAEA'ya iletmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kremlin'den S-400 Açıklaması - Son Dakika

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