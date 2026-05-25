Kremlin: Ermenistan'a Gazda Ayrıcalıklı Fiyat

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Rusya'dan doğal gaz ithalatında "son derece ayrıcalıklı fiyattan" yararlandığını belirterek, Avrupa Birliği'ndeki (AB) fiyatların farklı olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın enerji kaynakları konusunda güvenilir bir tedarikçi olduğunu vurgulayan Peskov, bunun özellikle Moskova'nın "yakın müttefikleri ve ortakları" için geçerli olduğunu belirtti.

Peskov, Ermenistan yönetiminin Rus gazı ve enerji kaynakları için "son derece ayrıcalıklı" fiyatlardan yararlandığına dair açıklamalar yaptığını hatırlatarak, "Bu fiyatlar gerçekten böyle. Söz konusu fiyatlar, farklı birliklerin katılımcıları için mümkün değil. Avrupa Birliği'nde fiyatlar farklı, tamamen farklı, piyasa temelli." dedi.

Ermenistan yönetiminin de bunu bildiğini aktaran Peskov, "Ermeni dostlarımızla diyalog halindeyiz ve bunu bundan sonra da sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, Ermenistan'ın Kazakistan'da düzenlenecek AEB zirvesine katılım sağlamasını beklediklerini de dile getirdi.

Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler, Erivan yönetiminin son dönemde AB ile temaslarını artırması ve Moskova'nın bölgedeki rolüne yönelik karşılıklı eleştirel açıklamalar nedeniyle dikkati çekiyor.

Ermenistan, Rusya'nın da yer aldığı AEB'nin üyeleri arasında bulunuyor.