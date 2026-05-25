Kremlin: Ermenistan'a Gazda Ayrıcalıklı Fiyat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kremlin: Ermenistan'a Gazda Ayrıcalıklı Fiyat

25.05.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peskov, Ermenistan'ın Rus gazında avantajlı fiyatlar aldığını vurguladı, AB fiyatlarının farklı olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Rusya'dan doğal gaz ithalatında "son derece ayrıcalıklı fiyattan" yararlandığını belirterek, Avrupa Birliği'ndeki (AB) fiyatların farklı olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın enerji kaynakları konusunda güvenilir bir tedarikçi olduğunu vurgulayan Peskov, bunun özellikle Moskova'nın "yakın müttefikleri ve ortakları" için geçerli olduğunu belirtti.

Peskov, Ermenistan yönetiminin Rus gazı ve enerji kaynakları için "son derece ayrıcalıklı" fiyatlardan yararlandığına dair açıklamalar yaptığını hatırlatarak, "Bu fiyatlar gerçekten böyle. Söz konusu fiyatlar, farklı birliklerin katılımcıları için mümkün değil. Avrupa Birliği'nde fiyatlar farklı, tamamen farklı, piyasa temelli." dedi.

Ermenistan yönetiminin de bunu bildiğini aktaran Peskov, "Ermeni dostlarımızla diyalog halindeyiz ve bunu bundan sonra da sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, Ermenistan'ın Kazakistan'da düzenlenecek AEB zirvesine katılım sağlamasını beklediklerini de dile getirdi.

Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler, Erivan yönetiminin son dönemde AB ile temaslarını artırması ve Moskova'nın bölgedeki rolüne yönelik karşılıklı eleştirel açıklamalar nedeniyle dikkati çekiyor.

Ermenistan, Rusya'nın da yer aldığı AEB'nin üyeleri arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin: Ermenistan'a Gazda Ayrıcalıklı Fiyat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Ali Mahir Başarır’a sert kınama: Kabul edilemez Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez
Fenerbahçe’nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi
ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor
Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter
CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

15:24
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:46
3 yıllık anlaşma Galatasaray’da yeni sezonun ilk ayrılığı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 15:29:52. #7.13#
SON DAKİKA: Kremlin: Ermenistan'a Gazda Ayrıcalıklı Fiyat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.