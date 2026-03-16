Kremlin Müzakere Bekliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni tur müzakerelerin yapılmasını beklediklerini belirterek, "Şu anda Amerikalı müzakerecilerin öncelikleri farklı. Onların başka alanlarda işleri var." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilerin güncel konularla ilgili sorularını yanıtladı.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yürütülen savaştan dolayı Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilgisini kaybettiği" yönündeki haberleri değerlendiren Peskov, şunları kaydetti:"

"Trump'ın son günlerdeki açıklamaları tam tersini gösteriyor. Trump, bu sürece ilgisini kaybetmedi. Bundan ziyade o, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'e anlaşma yapmayı şiddetle tavsiye ediyor. Bu açıklamalardan, müzakere sürecindeki en büyük engelin Ukrayna tarafı olduğu anlaşılıyor."

Peskov, yeni tur müzakerelerin tarih ve yerinin henüz belirlenmediğine işaret ederek, "Müzakerelerin yapılmasını bekliyoruz. Maalesef bariz nedenlerden dolayı müzakerelerin yeri ve tarihi konusunda henüz mutabık kalınmadı ancak bunun yakında mümkün olacağını düşünüyoruz. Şu anda Amerikalı müzakerecilerin öncelikleri farklı. Onların başka alanlarda işleri var." diye konuştu.

Peskov, Zelenskiy'nin "Rusya'nın İran'a insansız hava araçları Şahid tedarik ettiği" yönündeki açıklamasını yorumsuz bırakarak, "Bunu Kiev yönetiminin başına sormalısınız." ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yaralandıktan sonra Moskova'ya tedavi için gizlice getirildiği yönündeki iddialara da yorumsuz bıraktı.