Kremlin Sözcüsü Peskov, AB'nin Rus varlıkları hamlesini hırsızlık olarak niteledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine açık olduklarını belirterek, "Ancak geçici ateşkes yerine barışa ulaşmak lazım." dedi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna krizine değinen Peskov, "Krizin barışçıl çözüm sürecine açığız. Ancak geçici ateşkes yerine barışa ulaşmak lazım. Bu bizim pozisyonumuz ve bu pozisyonda herhangi bir değişiklik yok." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, "Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda esir alınan Kuzey Koreli askerleri Güney Kore'ye teslim edecekleri" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bu konuda bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Dmitriy Peskov, Avupa Birliği'nin (AB) dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya aktarılması kararına dair ise "Bu eylemlerin hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bu, gerçekten hırsızlık." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Liderler Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı konusunda kararın henüz alınmadığını belirterek, "Rusya'nın zirveye katılımı üst düzeyde veya daha düşük çalışma seviyesinde olabilir." dedi.