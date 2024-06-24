Kremlin Sözcüsü: Rusya artık farklı, terörist tezahürler desteklenmiyor - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Rusya artık farklı, terörist tezahürler desteklenmiyor

Kremlin Sözcüsü: Rusya artık farklı, terörist tezahürler desteklenmiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağıstan'daki terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın 2000'lerin başına döneceğinden endişe etmediklerini belirterek, toplumun artık terörist tezahürleri desteklemediğini söyledi. Saldırıda hayatını kaybedenler için Rusya'ya başsağlığı mesajı gelmediğini ve kınama görülmediğini belirten Peskov, Putin'in saldırıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

24.06.2024 15:35
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağıstan'daki terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın 2000'lerin başına döneceğinden endişe etmediklerini belirterek, "Rusya artık farklı. Toplum kesinlikle bütünleşmiş ve dün Dağıstan'da gördüğümüze benzer terörist tezahürler Rusya'da ya da Dağıstan'da toplum tarafından desteklenmiyor." dedi.

Peskov, Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün düzenlenen ve 19 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediğini belirten Peskov, Rusya'nın dost olmayan ülkelerden saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı almadığını ve bu ülkelerden bir kınama da görmediklerini vurguladı.

Peskov, Putin'in saldırıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli bilgilerin kendisine sürekli iletildiğini söyledi.

Saldırı nedeniyle Rusya'nın 2000'lerin başındaki duruma döneceğine yönelik endişe taşıyıp taşımadıkları sorulan Peskov, "Hayır. Rusya artık farklı. Toplum kesinlikle bütünleşmiş ve dün Dağıstan'da gördüğümüze benzer terörist tezahürler Rusya'da ya da Dağıstan'da toplum tarafından desteklenmiyor." yanıtını verdi.

Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirilmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15 polis ve 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: Rusya artık farklı, terörist tezahürler desteklenmiyor - Son Dakika

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