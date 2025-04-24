Kremlin: Ukrayna Krizi İçin ABD ile Çalışmalar Sürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne dair çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Krizin çözüm sürecini devam ettirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD'nin Ukrayna krizinin çözüm sürecinden çekilmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, şunları kaydetti:

" Rusya, Amerikan tarafıyla Ukrayna konusunda çalışmaları sürdürüyor. Krizin çözüm sürecini devam ettirmeyi hedefliyoruz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, ülkemizin çıkarlarının korunması doğrultusunda Ukrayna'da barışın sağlanmasından yana. Bu zorunlu bir şart. Amerikan tarafının bu konudaki arabuluculuk girişimlerine değer veriyoruz."

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Ukrayna'nın Kırım'ı yıllar önce kaybettiği ve bunun müzakere konusu olmadığı" yönündeki açıklamasının Rusya'nın yaklaşımıyla örtüştüğünü vurguladı.

"Ukrayna'ya yabancı askeri birliklerin yerleştirilmesi, güvenlik için kritik tehlike"

Rusya'nın, Batılı ülkelerin eylemlerine karşı nükleer silah kullanması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Nükleer doktrinimizde her şey yer alıyor. Ukrayna topraklarına yabancı askeri birliklerin yerleştirilmesi konusuna gelince ise bu bizim için kesinlikle kabul edilemez. Bu, tüm Avrupa ve küresel güvenliği için kritik şekilde tehlike oluşturuyor." diye konuştu.

Sözcü Peskov, İngiltere'nin başkenti Londra'da, Avrupa ve ABD dışişleri bakanları düzeyinde Ukrayna ile ilgili toplantının ertelenmesine dair ise "Taraflar arasında görüş ayrılığı ve pozisyonların yakınlaştırılması konusunda sorunların olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.