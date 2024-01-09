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Krikonun Kayması Sonucu Oto Tamir Ustası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Krikonun Kayması Sonucu Oto Tamir Ustası Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir oto tamir ustası, tamir ettiği TIR'ın kabininin altında kalarak hayatını kaybetti. Krikonun kayması sonucu meydana gelen olayda, iş yeri çalışanları ve çevredekiler tarafından kurtarılmaya çalışılan ustaya tüm çabalara rağmen müdahale edilemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Krikonun Kayması Sonucu Oto Tamir Ustası Hayatını Kaybetti
09.01.2024 - 13:07,
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KONYA'nın Ereğli ilçesinde oto tamir ustası Mehmet Ali Samur (68), krikonun kayması ile tamir ettiği TIR'ın kabinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Samur, tamirhaneye getirilen 52 AKK 730 plakalı TIR'ın kabin bölümünü kriko ile havaya kaldırıp, tamir etmeye başladı. Bu sırada krikonun kayması ile Samur, düşen kabinin altında kaldı. İş yeri çalışanları ve çevredekilerce aracın altından çıkartılan Samur, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Samur, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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