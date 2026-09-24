Kriminal Daire uzmanı, EDR\'den kaza verisini yüzde 99\'a varan doğrulukla alabiliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Data İnceleme Uzmanı Alican Karaaslan, Olay Veri Kaydedici (EDR) özelliğine sahip araçlardan kaza öncesi, kaza anı ve sonrasına ait yüzde 99'a varan doğrulukta veri elde edebildiklerini söyledi.

Karaaslan, Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi"nde, AA muhabirine, teknolojinin gelişmesiyle araçların da daha teknolojik hale geldiğini söyledi.

Gelişen arabaların artık sadece A noktasında B noktasına giden kapalı kutulardan ibaret olmadığını belirten Karaaslan, araçların sürekli dış dünyayla iletişim halinde olduğunu ifade etti.

Karaaslan, özellikle otomobillerin "tekerlekli bilgisayarlar"a dönüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ve Trafik Başkanlığı ortak çalışmaları kapsamında, bu arabalardan artık birçok veri elde edebiliyoruz. Otomobillerin orta konsolunda kocaman bir tablet bilgisayar var artık. Bunların içinde de 'EDR' diye tabir ettiğimiz hatta bazı kaynaklarda da 'araba karakutusu' olarak geçen olay veri kaydedici cihazları var. Bu cihazlarda trafik kazalarına ilişkin olarak kazadan önceki son 5 saniyede, kaza anında ve kaza sonrasında birçok veriyi tespit edebiliyoruz. Sürücünün emniyet kemeri takılı mıydı? Sürücünün kazadan önceki 5 saniyede ve 5 saniyeden kaza anına kadar gelen süre içerisindeki hızı neydi? Ayağı frene basılı vaziyette miydi yoksa gaz pedalına basılı vaziyette miydi? Bu tarz kazayı aydınlatabilecek, olayı aydınlatabilecek, adli soruşturmalara aydınlatabilecek pek çok veri elde edebiliyoruz."

Yüzde 99'a varan doğrulukta bilimsel veri

Data İnceleme Uzmanı Karaslan, 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Türkiye'de üretilen araçlarda EDR'nin artık zorunlu hale geldiğini söyledi.

Karaaslan, "Kazalardaki fren mesafesi, lastik izi ve benzeri verileri EDR sayesinde yüzde 99'a varan doğrulukta bilimsel olarak elde edebiliyoruz. Bunların tespitini tabii ki yargı mensuplarının soruşturmaya yönelik hazırlamış olduğu talepler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.