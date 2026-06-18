Kruger Park'ta Kazara Silah Ateşi: Bir Turist Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kruger Park'ta Kazara Silah Ateşi: Bir Turist Hayatını Kaybetti

18.06.2026 21:58
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Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda rehberin silahının kazara ateş alması sonucu Kanadalı turist yaşamını yitirdi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kruger Ulusal Parkı'nda, özel işletmeciye bağlı bir rehberin silahının kazara ateş alması sonucu Kanadalı bir turist hayatını kaybetti.

Güney Afrika Ulusal Parklar İdaresinden (SANPARK) yapılan açıklamaya göre, Kruger Ulusal Parkı'ndaki Phabeni Kapısı yakınlarında bulunan piknik alanında, özel işletmeciye bağlı tur rehberinin silahı kazara ateşlendi. Merminin isabet ettiği 69 yaşındaki Kanadalı turist yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden turistin, park dışında rezervasyon yaptıran gruptan olduğu ve geçerli izne sahip özel işletmeci tarafından park içinde sunulan piknik etkinliği için Kruger Ulusal Parkı'na geldiği kaydedildi.

SANPARK, hayatını kaybeden kişinin ailesine, arkadaşlarına ve yakınlarına taziyelerini iletti.

-"Silah taşıma şartlarına uyuldu"

Olaya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan SANPARK İletişim Başkanı ve Sözcüsü JP Louw, özel rehberlerin, parkta misafir güvenliği, yaban hayatı gözlemleri ve ekosistem eğitimi gibi görevler üstlendiğini söyledi.

Louw, SANPARK'ın Kruger Ulusal Parkı'nda ziyaretçilerin ve yaban hayatının güvenliği için ateşli silahlara ilişkin sıkı kurallar uyguladığını dile getirdi.

Sıradan ziyaretçilerin, kişisel silahlarını park girişinde beyan etmek ve mühürletmek zorunda olduğunu anlatan Louw, yetkili özel işletmeciler ve rehberlerin ise SANPARK'ın imtiyazlı işletme kuralları kapsamında belirlenen özel şartlara uymakla yükümlü olduğunu kaydetti.

Louw, rehberlerin genel olarak güvenlik amacıyla ve sıkı kurallar çerçevesinde silah taşıdığını belirterek, "SANPARK'ın silah taşıma şartları açısından bakıldığında evet, bu şartlara uyulmuştur." dedi.

Silahın nasıl ateş aldığına ilişkin ayrıntılar için Güney Afrika Polis Teşkilatına başvurulması gerektiğini ifade eden Louw, olayla bağlantılı soruşturmanın polis tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Louw, "SANPARK, 100 yıllık tarihinde bir rehber tarafından bir turistin benzer şekilde kazara vurulduğu herhangi bir olay kaydetmemiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kruger Park'ta Kazara Silah Ateşi: Bir Turist Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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