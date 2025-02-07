KSÜ'de Deprem Anıtı Açıldı

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yerleşkesi girişine, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 36 personel ve 156 öğrencinin anısını yaşatmak amacıyla inşa edilen deprem anıtını törenle açtı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, deprem anıtının açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir yıkıma neden olduğunu hatırlattı.

Depremlerde 192 personel ve öğrencilerini kaybettiklerini belirten Yasım, şöyle konuştu:

"Depremde kaybettiğimiz canlarımızın hatırasını canlı tutmak, onları hiç unutmamak amacıyla üniversite olarak böyle bir anıt açışını yaptık. Bu mermer sütunlarda, kaybettiğimiz üniversite personellerimiz ve öğrencilerimizin isimleri yer almakta. Yani, kalplerimizde de yaşayacaklar ama en azından görsel olarak da bu şekilde de yaşasınlar istedik."

Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, akademisyenler, öğrenciler ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.