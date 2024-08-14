KSÜ'ye Hayırseverin Destekleriyle Bilgisayar Laboratuvarları Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KSÜ'ye Hayırseverin Destekleriyle Bilgisayar Laboratuvarları Açıldı

KSÜ\'ye Hayırseverin Destekleriyle Bilgisayar Laboratuvarları Açıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin destekleriyle kurulan 2 yeni bilgisayar laboratuvarı törenle hizmete açıldı. Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, hayırsever iş insanı Ertuğrul Tanrıverdi ve ailesine teşekkür etti.

14.08.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin destekleriyle kurulan 2 yeni bilgisayar laboratuvarı törenle hizmete açıldı.

KSÜ Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, törende hayırsever iş insanı Ertuğrul Tanrıverdi ve ailesi tarafından gerçekleştirilen faaliyete şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Aileye destekleri için teşekkür eden Yasım, şöyle konuştu:

"Tanrıverdi ailesinin değerli büyüğü Mehmet Tanrıverdi aramızdan ayrıldı, mekanı cennet olsun. Kendisinin eğitime katkılarını evlatları tarafından devam ettiriliyor. Üniversitemiz bünyemize yeni yapılan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna 2 bilgisayar laboratuvarı tüm donanımlarıyla birlikte kuruldu ve buraya da merhum Mehmet Tanrıverdi'nin ismini verdik. Destekleri için teşekkür ediyorum."

İş insanı Ertuğrul Tanrıverdi de üniversiteye modern bir bilgisayar laboratuvarı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, üniversite, halk ve sanayi işbirliğine önem verdiklerini söyledi.

Tanrıverdi, "Şehrimizde bulunan üniversitelere destek olmak hepimizin görevi. İnşallah burası da hayırlı hizmetlere vesile olur ve öğrencilerimiz burada eğitimlerini alarak başarıyla okulumuzdan mezun olur." dedi.

KSÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlyas Okumuş, yardımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sütçü İmam Üniversitesi, Bilgisayar, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KSÜ'ye Hayırseverin Destekleriyle Bilgisayar Laboratuvarları Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
13:08 TBMM’ye hitap edecek Mahmud Abbas’tan kürsü talebi Oturarak konuşmak istedi ama... TBMM'ye hitap edecek Mahmud Abbas'tan kürsü talebi! Oturarak konuşmak istedi ama...
07:31 Yerden kalkmıyorlardı Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba Yerden kalkmıyorlardı! Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba
00:28 Sakarya’da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 16:43:00. #1.13#
SON DAKİKA: KSÜ'ye Hayırseverin Destekleriyle Bilgisayar Laboratuvarları Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement