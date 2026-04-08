KTGD 20. Yaşını Kutladı

08.04.2026 19:04
Kosova Türk Gazeteciler Derneği, Priştine'de 20. kuruluş yılını kutlayarak önemli mesajlar verdi.

Kosova Türk Gazeteciler Derneği (KTGD), Priştine'de düzenlenen programla 20. kuruluş yılını kutladı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Azınlık İşleri ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, KTGD Başkanı Ercan Kasap, KDTP milletvekilleri Fatma Taçi ve Ergül Mazrek'in yanı sıra Kosova'da görev yapan Türk kuruluş temsilcileriyle davetliler katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Kosova Türk toplumunun karşılaştığı sorunlara çözüm üretilmesi konusunda KDGD'nin önemli çalışmalar yapabileceğini söyledi.

Kosova ile Türkiye gazetecileri arasında KTGD aracılığıyla gerçekleşebilecek işbirliği imkanlarına değinen Angılı, derneğin 20. kuruluş yılını kutladı ve Kosova Türk toplumuna hizmeti geçen tüm medya mensuplarına teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı Damka da Kosova'da Türkçe yayın yapılmasında Türk kurumlarının büyük katkısının bulunduğunu vurguladı.

Damka, ileriki dönemde Başbakanlık bünyesinde Kosova'daki çeşitli topluluklara mensup kişilerce yönetilen medya kuruluşlarına verilen desteklerin artacağını dile getirdi.

KTGD Başkanı Kasap, konuşmasında, Türkçe yayın yapanların Kosova Türk toplumunun bir parçasını ve kimliğinin bir öğesini oluşturduğunu söyledi.

Karşılaşılan sıkıntı ve zorluklara rağmen misyonlarına devam edeceklerini vurgulayan Kasap, "Her ne kadar inişler, dibe vurmalar, kapanmalar yaşansa da 75 yıldır Türk medyasının bu topraklarda yaşaması, bir başarı hikayesidir." ifadesini kullandı.

Kasap, Kosova'da Türk toplumunun gözü, sesi ve kulağı olmaya devam edebilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Program kapsamında Kosova Türk basınına katkı sunmuş gazeteci ve kurumlara plaket takdim edildi.

KTGD, Kosova'da Türkçe yayın yapan medyayı desteklemek, Türk toplumunun anadilinde haber alma hakkını güçlendirmek, Kosova'da Türkçe konuşanların yaşanan gelişmelerden haberdar olmasını sağlayacak koşulların oluşmasını teşvik etmek misyonuyla 20 yıl önce kuruldu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
